"Due vittorie su due per le giovanili: ancora decisivi Portuondo e Vukovic". L'edizione odierna del Corriere Torino dedica lo spazio dedicato ai granata all'ottimo fine settimana vissuto dalle formazioni del vivaio, protagoniste di successi interni. Il quotidiano analizza i risultati ottenuti in campionato da Under 18 e Under 17, mettendo in risalto la crescita collettiva e i singoli più brillanti: "L’Under 18 allenata da Riccardo Leardi passa 3-2 sul campo del Bologna e infila il secondo successo consecutivo grazie alle reti decisive di Malidor, Ramondetti e Russo. Ottime risposte anche dall'Under 17 che, dopo la profonda rivoluzione estiva, conferma i progressi delle ultime settimane e conquista la prima vittoria stagionale superando con un netto 4-0 la Carrarese al Robaldo". Infine, un focus sulla goleada della formazione di Ledesma: "Contro i toscani i granata sbloccano il punteggio con un pallonetto dalla distanza di Rua e raddoppiano già nel primo tempo con un colpo di testa di Vukovic, per poi chiudere i conti nella ripresa con Portuondo e Danilowski sugli sviluppi di calcio piazzato. Le palle inattive, curate nello specifico da Jacopo Bauzone, si confermano così la vera specialità della casa, portando il bottino a ben 10 gol su 14 realizzati finora in campionato".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.