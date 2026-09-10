Corriere Torino: "Occhio a Malen, prova del fuoco in difesa"

La prossima gara di campionato si prospetta complicata per il Torino perché la Roma segna tanto e concede poco. Da quando è arrivato, Abate ha cominciato a lavorare sulla linea difensiva, ma finora la sua squadra ha sempre subito almeno un gol, a eccezione della prima partita di Coppa Italia contro la Carrarese (Serie B). Il Corriere Torino vede dunque il prossimo test come uno dei più difficili: "Il Toro dovrà pro­vare a silen­ziare Malen, capo­can­no­niere del tor­neo, rima­sto a secco nell’ultima gior­nata e desi­de­roso di tor­nare al gol nello sta­dio dove, lo scorso gen­naio, firmò la sua prima rete ita­liana. I gial­lo­rossi, oltre a segnare tanto, con­ce­dono pochis­simo: nei cin­que grandi cam­pio­nati euro­pei, sol­tanto il Bar­cel­lona ha un saldo migliore tra tiri effet­tuati e subiti".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.