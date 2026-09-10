Corriere Torino: "Occhio a Malen, prova del fuoco in difesa"

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La prossima gara di campionato si prospetta complicata per il Torino perché la Roma segna tanto e concede poco. Da quando è arrivato, Abate ha cominciato a lavorare sulla linea difensiva, ma finora la sua squadra ha sempre subito almeno un gol, a eccezione della prima partita di Coppa Italia contro la Carrarese (Serie B). Il Corriere Torino vede dunque il prossimo test come uno dei più difficili: "Il Toro dovrà provare a silenziare Malen, capocannoniere del torneo, rimasto a secco nell’ultima giornata e desideroso di tornare al gol nello stadio dove, lo scorso gennaio, firmò la sua prima rete italiana. I giallorossi, oltre a segnare tanto, concedono pochissimo: nei cinque grandi campionati europei, soltanto il Barcellona ha un saldo migliore tra tiri effettuati e subiti".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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