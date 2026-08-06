Nell'edizione odierna si esprime così in apertura il Corriere Torino: "Il Toro esce tra gli applausi dei tifosi dopo il 3-1 al Vado Il pre­si­dente Cairo al Fila e poi a cena con la squa­dra". A voler sottolineare che questo Toro sta creando legame sia con i tifosi che con il presidente. Il risultato dell'amichevole non era assolutamente scontato come non lo era stato a Pinzolo dove il Toro è caduto con il Cittadella, squadra di Serie C proprio come il Vado, per 1-0. Ma questa volta la storia è diversa non solo in campo ma anche sugli spalti: "L’atmo­sfera è quella della festa. E l’entu­sia­smo è scan­dito dai tam­buri che det­tano il ritmo ai cori e agli applausi dei tifosi. Sono venuti in tre­mila ieri pome­rig­gio al Fila­del­fia per l’abbrac­cio al nuovo Toro di Igna­zio Abate.". Granata che al contrario di Pinzolo dove erano usciti tra i fischi questa volta vanno a prendersi l'applauso del proprio pubblico.

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Maggiori dettagli nell'edizione odierna del quotidiano.