In apertura Tuttosport concede spazio all'attaccante croato del toro: "Kulenovic fa il Cholito". E in effetti iniziano a diventare tanti i gol nel precampionato del croato: 7, di cui 4 solo con il Pinzolo. Per lui Tuttosport ha pronto un 7.5 in pagella proprio per la sua capacità di segnare così tanto. Buone pagelle e buone conferme anche in mezzo al campo, se in tanti altri ruoli Abate ha fatto esperimenti e turnover, in mediana sceglie Luongo e Fitz-Jim. Primo test per quella che potrebbe essere la principale idea nella testa di Abate, il doppio regista: "Luongo 7, ormai non è più una sorpresa" e "Fitz-Jim 6.5, nel ruolo di play davanti alla difesa convince pienamente". Progressi per Oristanio che trova spazio convincendo e colpendo un palo.

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