Corriere Torino, Vives: "Torino e Lecce? Come mamma e papà"

"Sono due squa­dre che mi hanno dato tan­tis­simo, le porto entrambe nel cuore. Sono neu­trale, sarebbe come chie­dermi se voglio più bene a mamma o papà. Mi auguro sia una bella par­tita, ma vi prego: non chie­de­temi il risul­tato. Il Toro è favo­rito: gioca in casa, ha tro­vato la sua iden­tità e con il Como se l’è gio­cata fino quasi alla fine" queste sono le parole di "Peppe" Vives presenti nell'intervista del Corriere Torino. L'ex centrocampista del Toro parla del suo passato in granata e del Torino di oggi. "Ales­sio è bra­vis­simo. Bello lan­ciare un gio­vane dopo un’ottima sta­gione in B" ha dichiarato su Cacciamani. Ha anche raccontato il ricordo più bello al Torino: "Il momento più bello è stato Bil­bao, impresso in tutti noi. Per me, par­tito dai Dilet­tanti, essere la prima squa­dra ita­liana a vin­cere al San Mamés è stato stu­pendo"

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.