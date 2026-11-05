Corriere Torino, Vives: "Torino e Lecce? Come mamma e papà"

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Derby Primavera, Torino-Juventus 0-0: punto di partenza per entrambe le squadre (Video)
"Sono due squadre che mi hanno dato tantissimo, le porto entrambe nel cuore. Sono neutrale, sarebbe come chiedermi se voglio più bene a mamma o papà. Mi auguro sia una bella partita, ma vi prego: non chiedetemi il risultato. Il Toro è favorito: gioca in casa, ha trovato la sua identità e con il Como se l’è giocata fino quasi alla fine" queste sono le parole di "Peppe" Vives presenti nell'intervista del Corriere Torino. L'ex centrocampista del Toro parla del suo passato in granata e del Torino di oggi. "Alessio è bravissimo. Bello lanciare un giovane dopo un’ottima stagione in B" ha dichiarato su Cacciamani. Ha anche raccontato il ricordo più bello al Torino: "Il momento più bello è stato Bilbao, impresso in tutti noi. Per me, partito dai Dilettanti, essere la prima squadra italiana a vincere al San Mamés è stato stupendo"
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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