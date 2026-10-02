L'edizione odierna di Corriere Torino si concentra sul recupero di Duvan Zapata. La sosta sta consentendo all'attaccante di cercare la miglior forma per tornare nelle rotazioni di Abate. "La seconda stagione dopo la rottura del crociato era cominciata in anticipo. Zapata si era presentato al Filadelfia già il 1 luglio, dieci giorni prima del raduno, per lavorare individualmente. Il ginocchio sinistro, però, gli ha imposto un altro percorso". A Bologna il tecnico granata lo ha tenuto in panchina, ma già durante la sosta è parso di vedere un altro Zapata. L'obiettivo è la prima gara dopo il rientro dei nazionali: quella di lunedì 12 ottobre contro l'Udinese, dove potrebbe arrivare il classico gol dell'ex. "Un appuntamento che può diventare l’occasione per tornare a incidere. Ma il vero traguardo - conclude Corriere Torino - , per il Toro, sarà aumentare il minutaggio di un Zapata finalmente protagonista.

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