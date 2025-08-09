Il match col Valencia, Elmas e la cessione di Sanabria: i temi granata sui giornali

Le pagine sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Eugenio Gammarino 9 agosto - 10:26

L'edizione odierna di Corriere Torino si apre con un focus sul test contro il Valencia in programma stasera alle 21.00 allo stadio Mestalla: "Un test di lusso come prova generale in vista dell’esordio in Coppa Italia. Sarà il prestigioso trofeo Naranja a chiudere la serie di amichevoli estive per il Toro. Questa sera, alle 21, i granata scenderanno in campo al Mestalla per affrontare il Valencia nella cinquantanovesima edizione del torneo. Un banco di prova importante per la squadra di Marco Baroni, che avrà modo di verificare i concetti su cui ha lavorato nel corso dell’estate, tra gli allenamenti al Filadelfia e il ritiro estivo di Prato allo Stelvio".

Il Torino ha molto da fare sul calciomercato in tutti i reparti. In particolar modo, Tuttosport si sofferma sulle trattative portate a termine per rinforzare l'attacco granata. Il quotidiano ipotizza il possibile undici che potremmo vedere in campo stasera contro il Valencia: "Nuovo Toro al profumo d’Europa, test interessante, probante, probabilmente interlocutorio per alcuni giocatori, in ogni caso indicativo. Baroni ha convocato subito anche Simeone com’era logico che fosse, visto che l’attaccante col Napoli si era sempre allenato al meglio in ritiro. Da vedere quanto tempo gli concederà, e l’eventuale alternanza con Adams, che però può essere schierato anche da seconda punta alle spalle del Cholito". Inoltre, Tuttosport si sofferma sulla probabile cessione di Antonio Sanabria, confermata anche dalle parole di Urbano Cairo: "L’attaccante, al Torino da quattro anni e mezzo, chiuderà in questa sessione la sua avventura sotto la Mole. Un addio che non è in discussione, tanto che lo stesso Urbano Cairo ha confermato quella che più che un’idea è un’intenzione, ossia la volontà di lasciare partire il paraguaiano. «Sanabria penso che lo cederemo - ha spiegato il patron prima della finale del “Memorial Mamma e Papà Cairo” -, con noi aveva fatto cose eccellenti in un campionato chiuso con 12 gol»".

Invece, l'edizione odierna de La Stampa, oltre alla gara di stasera contro il Valencia e il possibile undici titolare, si sofferma sulle trattative ancora aperte del club di Urbano Cairo con un approfondimento sulla situazione che riguarda Eljif Elmas: "Il Cholito completa un reparto nel quale erano già arrivati gli esterni Ngonge e Aboukhlal, tutti attesi stasera a Valencia per l’ultima amichevole di preparazione, ma c’è ancora una casella da riempire e il Toro farà di tutto per riprendersi Elmas dal Lipsia. La prossima settimana sono previsti nuovi contatti con il club tedesco e il ds Vagnati farà leva sulla volontà dell’esterno macedone, che vuole tornare in granata dopo l’ottima esperienza semestrale, per ottenere il via libera a un nuovo prestito con diritto/obbligo di riscatto".

Infine, La Gazzetta dello Sport dedica un focus al nuovo reparto offensivo granata formato da Zapata, Vlasic, Sanabria, Adams e Njie ma anche dai nuovi acquisti Cyril Ngonge, Zakaria Aboukhlal e Giovanni Simeone. Con questa abbondanza offensiva il tecnico granata Marco Baroni potrebbe variare nei moduli a seconda delle necessità. La base sarà il 4-2-3-1,ma potrà giocare col doppio centravanti o col tridente: "Toro all’attacco, e non sarà più soltanto uno slogan. Perché, d’ora in poi, con otto attaccanti in rosa si può costruire con la forza dell’immaginazione una stagione votata verso un calcio offensivo. L’abbondanza è figlia di un mercato condotto alla velocità della luce e nel quale la società del presidente Urbano Cairo ha fissato la priorità sulla prima linea. Cinque settimane dopo l’apertura della campagna di rafforzamento, al tecnico Marco Baroni sono stati già consegnati Giovanni Simeone, Zakaria Abukhlal e Cyril Ngonge. Tre rinforzi di assoluto spessore".