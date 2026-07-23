Un viaggio nel passato del nuovo tecnico dell’Under 18 del Torino Leardi: dalla Pro Vercelli al Torino
C'è chi sceglie la strada dei tribunali e chi invece non riesce a fare a meno del profumo del campo. Il neo allenatore del Torino Under 18 Riccardo Leardi ha scelto un po' tutte e due le cose: una laurea in Giurisprudenza in tasca e i patentini UEFA A e B ben stretti tra le mani, con una gavetta fatta di passione pura che oggi lo porta a guidare le giovanili del Toro.
Leardi, le radici tra Pro Vercelli e SPALIl percorso di Leardi comincia da lontano, a dispetto della giovane età. I primi passi importanti sul campo arrivano nel settore giovanile della Pro Vercelli, dove assume la guida dell'Under 15 nel 2019, mettendo subito in mostra doti organizzative e idee tattiche focalizzate sulla valorizzazione dei singoli e sul possesso di posizione. Il salto di qualità e la maturazione professionale passano poi per Ferrara: nella stagione 2024/2025, Leardi entra nello staff della SPAL come collaboratore tecnico, affiancando prima Andrea Dossena e successivamente Francesco Baldini. È proprio con Baldini che nasce un'intesa strategica che poi lo porterà alla casacca granata.
Leardi, l'approdo a Torino e la nuova avventura in Under 18Seguendo il tecnico di Massa nel suo approdo sotto la Mole, Leardi entra nello staff del Torino Primavera per la stagione 2025/2026 nel ruolo di collaboratore tecnico. La sintonia con l'ambiente granata e l'ottimo lavoro svolto a stretto contatto con i giovani talenti del Toro non passano inosservati agli occhi della dirigenza del club. Con la riorganizzazione degli organigrammi tecnici del vivaio granata, per Leardi è arrivata l'investitura ufficiale: la società gli ha affidato la guida tecnica della formazione Under 18. Un passaggio di consegne fondamentale che rappresenta un importante attestato di stima, mettendolo al centro dello sviluppo dei talenti a un passo dal grande salto nella Primavera e nel calcio dei grandi. E una scelta, inoltre, che permette di realizzare un progetto di unificazione d'intenti tra due formazioni che, in stagione, potranno collaborare in maniera continua. Qualcosa che ha apprezzato, e non poco, anche il tecnico della Primavera, Baldini: "Abbiamo la possibilità, e ringrazio Ruggero (Ludergnani, ndr) di avermela data, di unificare questo ritiro, come unificheremo il lavoro tra la Primavera e l'Under 18, e questa è una scelta importantissima. È vero che saranno due squadre ben distinte, ma ci saranno le stesse idee, le stesse caratteristiche di squadra".
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