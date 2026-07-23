C'è chi sceglie la strada dei tribunali e chi invece non riesce a fare a meno del profumo del campo. Il neo allenatore del Torino Under 18 Riccardo Leardi ha scelto un po' tutte e due le cose: una laurea in Giurisprudenza in tasca e i patentini UEFA A e B ben stretti tra le mani, con una gavetta fatta di passione pura che oggi lo porta a guidare le giovanili del Toro.

Leardi, le radici tra Pro Vercelli e SPAL

Leardi, l'approdo a Torino e la nuova avventura in Under 18

Il percorso di Leardi comincia da lontano, a dispetto della giovane età. I primi passi importanti sul campo arrivano nel settore giovanile della Pro Vercelli, dove assume la guida dell'Under 15 nel 2019, mettendo subito in mostra doti organizzative e idee tattiche focalizzate sulla valorizzazione dei singoli e sul possesso di posizione. Il salto di qualità e la maturazione professionale passano poi per Ferrara: nella stagione 2024/2025, Leardi entra nello staff della SPAL come collaboratore tecnico, affiancando prima Andrea Dossena e successivamente Francesco. È proprio con Baldini che nasce un'intesa strategica che poi lo porterà alla casacca granata.Seguendo il tecnico di Massa nel suo approdo sotto la Mole, Leardi entra nello staff del Torino Primavera per la stagione 2025/2026 nel ruolo di collaboratore tecnico. La sintonia con l'ambiente granata e l'ottimo lavoro svolto a stretto contatto con i giovani talenti del Toro non passano inosservati agli occhi della dirigenza del club. Con la riorganizzazione degli organigrammi tecnici del vivaio granata, per Leardi è arrivata l'investitura ufficiale: la società gli ha affidato la guida tecnica della formazione Under 18. Un passaggio di consegne fondamentale che rappresenta un importante attestato di stima, mettendolo al centro dello sviluppo dei talenti a un passo dal grande salto nella Primavera e nel calcio dei grandi. E una scelta, inoltre, che permette di realizzare un progetto di unificazione d'intenti tra due formazioni che, in stagione, potranno collaborare in maniera continua.: "Abbiamo la possibilità, e ringrazio Ruggero (Ludergnani, ndr) di avermela data, di unificare questo ritiro, come unificheremo il lavoro tra la Primavera e l'Under 18, e questa è una scelta importantissima. È vero che saranno due squadre ben distinte, ma ci saranno le stesse idee, le stesse caratteristiche di squadra".