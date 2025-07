Israel, le sensazioni post Cremonese e il mercato: i temi granata sui giornali

I temi riguardanti il Torino sui giornali italiani

Piero Coletta 27 luglio - 10:46

Ieri si è chiusa l'era Vanja Milinkovic-Savic al Torino. Il portiere, dopo sei stagioni sotto la Mole, è stato ufficializzato dal Napoli. I granata però si sono assicurati già l'erede: Franco Israel. Un passato in Italia con la maglia della Juventus Next Gen e poi l'esperienza allo Sporting Lisbona, in Portogallo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, questo è il quarto colpo di mercato per il club granata. "Adesso sì, può davvero definirsi un Toro scatenato. La sera del 26 luglio fa segnare il quarto acquisto di questa campagna di mercato, ecco dunque servito un nuovo rinforzo per il tecnicoMarcoBaroni. Dopo gli arrivi del centrocampista Anjorin, del difensore Ismajli e dell’attaccante Ngonge, è chiusa l’operazione che porterà Franco Israel al Filadelfia. Professione portiere, statura importante con i suoi centonovanta centimetri, una spiccata propensione nelle uscite e un grande istinto tra i pali".

Ieri il Torino ha chiuso il suo ritiro a Prato allo Stelvio con l'amichevole contro la Cremonese. Avversario già più indicativo rispetto all'Ingolstadt, ma i granata non hanno solo vinto. Hanno anche convinto. Possesso palla, verticalizzazioni e sovrapposizioni, contro i lombardi si è visto un buon Toro. Passi avanti dunque rispetto alla sfida contro i tedeschi di una settimana fa. Sulla gara si concentra Corriere Torino. "Quattro gol per regalarsi il primo successo stagionale e chiudere con il sorriso il ritiro di Prato allo Stelvio. Il Toro batte 4-1 la Cremonese e torna a casa con qualche certezza in più rispetto alle ultime settimane. La squadra di Marco Baroni ha dato risposte importanti sul campo, facendosi apprezzare soprattutto sulla gestione del possesso palla. Vincono ma soprattutto convincono i granata, mettendo in mostra già diversi dettami del nuovo allenatore".

Tra i protagonisti dell'amichevole c'è senza ombra di dubbio Ché Adams. Lo scozzese ha trovato il suo primo gol della stagione con una pregevole finta su Ravanelli e poi il tocco a spiazzare l'estremo difensore della Cremonese per il momentaneo 2-0. L'attaccante fa il punto della situazione, come riferito da La Stampa. "Abbiamo fatto un buon ritiro - commenta - e non vediamo l’ora di iniziare: ci sono facce nuove e c’è un nuovo allenatore. Ci stiamo conoscendo sempre di più e ci sono tante cose da imparare, però c’è il giusto spirito. Ora arriveranno anche i rinforzi per rifondare il reparto offensivo, ma Adams è uno dei pochi punti fermi e può essere duttile potendo ricoprire più ruoli. «Siamo felici che torni Zapata perché è un giocatore importante e sappiamo quanto c’è mancato lo scorso anno - commenta lo scozzese -, mentre Ngonge è già stato allenato da Baroni e quindi conosce bene le sue idee".

E poi c'è un'altra idea tattica che potrebbe coinvolgere lo scozzese. Soprattutto quando tornerà Duvan Zapata. Il colombiano sta recuperando dal grave infortunio che gli ha fatto saltare tutta la stagione passata. Tuttosport si concentra infatti su un Adams versione trequartista. "Posso fare anche il trequartista. Mi adeguerò a quello che deciderà il mister e comunque tenere il pallone è stato sempre uno dei miei punti di forza, lo facevo anche al Southampton. Baroni vuole che si giochi anche spalle alla porta e in quello Duvan è fantastico, ci chiede anche di aiutare il resto della squadra». Ci sarà poi occasione di capire come l’allenatore supererà eventuali problemi di abbondanza: il rientro dell’attaccante titolare aumenterà sicuramente la concorrenza". Intanto il Torino piazza il colpo Aboukhal, ma non è finita qui. Sempre per il quotidiano, Vagnati è pronto per tornare alla carica per Elmas, rientrato al Lispia dopo i sei mesi finali al Torino, ma fuori dai progetti dei tedeschi.