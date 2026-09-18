L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con l'avvicinamento alla gara contro il Bologna da parte di Abate e del Toro. Il tecnico chiede la crescita della sua squadra. "Non rinuncia ai suoi dogmi, ai capisaldi, come ad esempio quei concetti di coraggio, palleggio e gioco con i quali ha riempito il racconto del suo governo torinista sin dall’alba, dal giorno in cui si è insediato sulla panchina granata". Adesso però, continua Gazzetta, ha capito di dover mettere al primo posto la cattiveria, quella stessa richiesta ai suoi giocatori in fase difensiva, unita al cinismo sotto porta. "Abate ha una voglia matta di ribaltare lo scenario, e con lui la squadra ha dentro di sé i valori giusti per venire fuori da questa curva del campionato. Il tecnico spera domani di replicare l’ultima vittoriosa trasferta a Firenze". Perri deve cancellare gli errori commessi contro la Fiorentina e contro la Roma, "la sensazione, però, - conclude La Gazzetta dello Sport - è che sia ancora il favorito per difendere domani i pali del Toro".

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