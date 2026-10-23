"Toro all’attacco. Adams più Simeone, Abate con il Monza per spiccare il volo. I granata vanno a caccia della terza vittoria di fila. Il tecnico: 'Ora questo gruppo ha trovato l’anima'". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport presenta la sfida di questa sera all'Olimpico Grande Torino contro il Monza dell'ex Ivan Juric, un match per scoprire fino a dove può spingersi la formazione granata. Il quotidiano riporta le parole di Ignazio Abate alla vigilia di una gara cruciale, pronta a registrare oltre ventimila spettatori sugli spalti: "'Ci sarà tanta gente e non vedo l'ora, dobbiamo continuare ad avere questa connessione con i nostri tifosi — sottolinea il tecnico —. Quella contro il Monza sarà una partita sporca che si giocherà sull'intensità e sui duelli individuali: dovremo sporcarci le mani e calarci nella loro mentalità, mettendo veleno e sapendo godere della sofferenza. Il primo obiettivo era creare l'anima del gruppo, ma ora va innaffiata giorno dopo giorno'".

Ampio spazio viene dedicato alla perfetta alchimia trovata dalla coppia d'attacco formata da Giovanni Simeone e Che Adams, entrambi a segno nella notte del Tardini: "I due attaccanti titolari hanno dimostrato di avere una forte affinità e una compatibilità evidente. L'argentino incarna l'esempio e lo spirito granata oltre alle doti da finalizzatore, mentre lo scozzese impressiona per tecnica negli spazi stretti e senso del gol. Passando al sistema con le due punte, sorretto dalla qualità di centrocampo ed esterni, Abate ha esaltato le caratteristiche di entrambi". Nelle pagine interne si registra infine una novità sul fronte societario e commerciale: "Banca d'Asti nuovo sponsor per la Primavera e le donne. Presentata al centro sportivo Robaldo la partnership biennale: il logo apparirà sulle maniche delle maglie della formazione giovanile e della prima squadra femminile".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.