L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport effettua un focus sulle condizioni fisiche di Ché Adams. Il Toro, infatti sta lavorando per poterlo riavere a disposizione, dopo l'infortunio del 10 settembre, già contro l'Udinese lunedì 12 ottobre. Il club sta procedendo con cautela e Adams sta lavorando al meglio per tornare subito al meglio: "Tutto sarà fatto senza accelerare, senza forzare la mano, perché Adams è stato comunque fermato da un infortunio muscolare (la diagnosi parla di una lesione distrattiva di basso grado agli adduttori della coscia sinistra)". Adams ha svolto un lavoro di recupero, con sessioni di crioterapia e un piano personalizzato disegnato dallo staff medico. "Insomma, i segnali paiono essere pieni di fiducia, e un eventuale ritorno insieme al gruppo di Adams, intorno alla metà della prossima settimana, potrebbe essere una proiezione realistica - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ed anche auspicabile all’interno dell’ambiente Toro".

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