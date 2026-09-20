"Il rigore negato si commenta da solo. Lo avete visto tutti" . L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport punta i riflettori sulle calde dichiarazioni del post-partita di Bologna-Torino, un match segnato dall’episodio da moviola nel finale che ha negato ai granata la gioia di una vittoria in rimonta. Il quotidiano evidenzia l'eleganza ma anche la ferma presa di posizione di mister Ignazio Abate di fronte all'ingiustizia subita: "Il fallo in area su Gaetano Oristanio è parso evidente a tutti, eppure l'arbitro ha sorvolato. Il tecnico granata sceglie la strada del fair play dialettico senza alzare troppo i toni ma lanciando un messaggio chiarissimo, lasciando intendere come l'episodio non meriti neppure ulteriori commenti per la sua lampante chiarezza". Molto più diretti i protagonisti in campo, a partire proprio da Oristanio che non nasconde l'amarezza per il tiro dagli undici metri negato: "Il trequartista parla di un rigore al '110%', sottolineando come sulla sua sterzata l'impatto con il piede del difensore fosse solare. Dello stesso avviso anche Saul Coco, convinto dal campo che il compagno fosse pronto ad andare a rete e non avesse alcun motivo per cadere senza aver subito fallo". Al di là dell'amarezza arbitrale, il quotidiano evidenzia le analisi positive di Abate sulla crescita e sulla tenuta mentale della squadra: "Nonostante il gol banale incassato in avvio, il Torino ha saputo riorganizzarsi nella ripresa mettendo in mostra una reazione veemente. L'impatto dei subentrati dalla panchina si sta confermando un valore aggiunto fondamentale per il gruppo, capace di restare sempre aggrappato al match e di approfittare della imminente sosta per lavorare con convinzione sul passaggio alla difesa a quattro".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.