Il centrocampo del Torino può essere l'arma in più dei granata per mettere il Lecce sotto scacco e rialzare la testa dopo le sconfitte delle ultime due giornate. Il fattore fantasia può essere decisivo, come scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna: "Rolando Man­dra­gora morde il freno per poter rien­trare il prima pos­si­bile, il recu­pero del malanno ai fles­sori della coscia sini­stra è a buon punto, ma lo staff è molto cauto sul met­terlo subito a dispo­si­zione. In mezzo al campo, però, Igna­zio Abate ha diverse opzioni da sfrut­tare. A ini­ziare da Daniel Bra­ga­nça e da Emi­rhan Ilkhan, due cen­tro­cam­pi­sti che in comune hanno la visione di gioco, la capa­cità di dare ordine alla mano­vra e di accen­derla con la loro ispi­ra­zione".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.