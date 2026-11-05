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Granata caduti allo Stirpe, il commento a caldo di Frosinone-Torino 2-0 (VIDEO)
Il centrocampo del Torino può essere l'arma in più dei granata per mettere il Lecce sotto scacco e rialzare la testa dopo le sconfitte delle ultime due giornate. Il fattore fantasia può essere decisivo, come scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna: "Rolando Mandragora morde il freno per poter rientrare il prima possibile, il recupero del malanno ai flessori della coscia sinistra è a buon punto, ma lo staff è molto cauto sul metterlo subito a disposizione. In mezzo al campo, però, Ignazio Abate ha diverse opzioni da sfruttare. A iniziare da Daniel Bragança e da Emirhan Ilkhan, due centrocampisti che in comune hanno la visione di gioco, la capacità di dare ordine alla manovra e di accenderla con la loro ispirazione".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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