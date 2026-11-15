"Il Toro cerca muscoli. Casadei alza i giri del motore, Abate ha il piano per rilanciarlo. Il centrocampista è in sensibile ascesa durante questa sosta: il tecnico lo prova da vice Vlasic. Segnali anche da Zapata". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sul lavoro svolto al Filadelfia in vista della trasferta di Napoli, mettendo sotto la lente d'ingrandimento due risorse preziose rimaste finora nell'ombra. Il quotidiano analizza la strategia di Ignazio Abate per restituire centralità al giovane centrocampista ex Chelsea: "Dopo averlo stuzzicato pubblicamente per stimolarne l'orgoglio, il tecnico ha raccolto risposte incoraggianti sia nello spezzone contro il Lecce sia negli allenamenti di questa settimana. Archiviato l'infortunio muscolare patito dopo la gara d'esordio con il Milan, Cesare Casadei è tornato al top sul piano fisico e mentale: la sensazione è che Abate lo abbia inquadrato come alternativa più vicina alla porta nel ruolo di vice Vlasic, sfruttando i suoi centimetri e gli inserimenti in vista del tour de force tra campionato e coppa". In chiusura, riflettori puntati anche sul percorso di recupero del capitano granata, pronto a dare il proprio contributo fisico a gara in corso: "Segnali importanti arrivano anche da Duvan Zapata. A trentacinque anni e mezzo, l'attaccante colombiano lavora con l'umiltà di un ragazzino per ritrovare una condizione atletica accettabile dopo aver rinnovato fino al 2028 in estate. A partire dalla trasferta del Maradona, Abate conta di sfruttare la sua onda d'urto e i suoi chili per spaccare le partite nei finali di gara".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.