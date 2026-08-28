L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con un focus sugli esterni del Toro. Cacciamani e Fortini, infatti sono i due volti giovani, che Abate lancerà contro il Sassuolo sabato sulle corsie. "In questi giorni i due ragazzi hanno mostrato di essersi resi conto che stanno vivendo un passaggio importante della loro carriera". Fortini si è già messo in mostra nella ripresa contro il Milan sulla destra, dove l'addio di Pedersen ora gli ha lasciato campo libero. Ma può giocare anche sulla sinistra, dove si è spostato per qualche minuto contro i rossoneri. Entrambi saranno fondamentali nella sfida del Mapei: "Il tecnico predilige dei giocatori di gamba, che spingano forte lungo l’out ma che diano anche il loro contributo nell’aggressione alta e che sappiano spendersi anche quando c’è da dare una mano alla linea difensiva". "Per entrambi - conclude La Gazzetta dello Sport - la partita di domani sarà un passaggio fondamentale".

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