"Corsa e coperture, per il Toro di Abate è l'esterno ideale". Così apre l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sull'esterno granata Marcus Pedersen. Il giocatore è impegnato al Mondiale con la sua Norvegia ed è alla ricerca dell'esordio personale nel prossimo match contro il Senegal. Intanto però al suo rientro a Torino potrà essere l'uomo chiave nel nuovo assetto tattico di Ignazio Abate. "Abate predilige un centrocampo con due esterni molto attivi, in grado di coprire tutta la fascia e di dialogare con i mediani. Pedersen avrebbe il compito di attaccare il fondo per i cross, ma anche di aiutare in difesa". Il quotidiano prosegue con l'analisi della tenuta fisica e della tenacia del giocatore, altri punti a suo favore: "Il suo coinvolgimento non è in discussione: con Abate ci sarà da lavorare tanto tra allenamenti al mattino e studio meticoloso al pomeriggio, ma pure da questo punto di vista Pedersen è una garanzia".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport