Gineitis è pronto alla svolta con Abate? La Gazzetta dello Sport si concentra nell'edizione odierna sull'ultima stagione in granata di Gvidas Gineitis e il ruolo che avrà il centrocampista nella formazione di Ignazio Abate. Nell'ultimo campionato il lituano è stato un perno del centrocampo del Torino, da dicembre in poi si è preso la titolarità: "Nella scorsa stagione ha disputato 29 partita in Serie A, 23 da titolare e due in Coppa Italia. Dal 13 dicembre in più ha sempre iniziato dal primo minuto, saltando solo quattro partite tra infortuni e squalifiche". La sua grande duttilità dimostrata in questi anni in prima squadra potrebbe essere un elemento fondamentale per il nuovo Toro di Abate: "La dedizione al lavoro e l'appartenenza al mondo granata sono fuori discussione, il lituano si è sempre guadagnato i propri spazi con la disponibilità al sacrificio e la duttilità tecnica"

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.