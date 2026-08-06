Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco La Gazzetta dello Sport

Redazione Toro News
Torino FC v Vado FC - Pre-Season Friendly

Torino-Vado 3-1: il film della partita

"E' festa al Fila. Il nuovo Toro piace, tre reti e applausi da cinquemila tifosi". Apre così La Gazzetta dello Sport parlando dell'amichevole di ieri, 5 agosto, allo stadio Filadelfia. Si sottolinea dunque l'entusiasmo che c'è intorno a questo nuovo Toro, entusiasmo che poi ha portato all'alta affluenza che viene rimarcata in apertura. Oltre alla cronaca della partita e i focus su un Kulenovic ancora protagonista insieme al nuovo acquisto Comuzzo che continua a impressionare, La Gazzetta si sofferma anche sull'avvio del torneo "Mamma e papà Cairo". Il Toro di Baldini sarà alle prese ad Alessandria con l'Atalanta: "Alle 18 si gioca la prima semifinale della manifestazione riservata alle Primavera".

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