È il giorno di Fiorentina-Torino e i granata hanno il bisogno necessario di cambiare pelle, o quantomeno aggiustare il tiro. Dopo le ultime tre sconfitte, è uno dei tanti ex della partita odierna a suonare la carica, come scritto su La Gazzetta dello Sport: "Per­ché il Toro di Simeone dovrà essere molto di più di quello visto nelle prime due scon­fitte in Serie A e nell’eli­mi­na­zione (che bru­cia) di Coppa Ita­lia col Monza. Que­sta è l’ora di dare un sostan­zioso cam­bio di passo, a comin­ciare da un pome­rig­gio che si pre­an­nun­cia rovente con­tro la sua ex Viola".

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Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.