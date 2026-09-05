Tutte le ultime novità di casa granata dai quotidiani in edicola oggi
Torino-Como Primavera 2-4: il film della partita
È il giorno di Fiorentina-Torino e i granata hanno il bisogno necessario di cambiare pelle, o quantomeno aggiustare il tiro. Dopo le ultime tre sconfitte, è uno dei tanti ex della partita odierna a suonare la carica, come scritto su La Gazzetta dello Sport: "Perché il Toro di Simeone dovrà essere molto di più di quello visto nelle prime due sconfitte in Serie A e nell’eliminazione (che brucia) di Coppa Italia col Monza. Questa è l’ora di dare un sostanzioso cambio di passo, a cominciare da un pomeriggio che si preannuncia rovente contro la sua ex Viola".
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Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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