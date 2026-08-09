"Quello che emerge con chia­rezza è la cen­tra­lità asso­luta di Vla­sic nel nuovo pro­getto. Non è sol­tanto una rifles­sione legata al gol del van­tag­gio, fir­mato pro­prio dal croato dopo dodici minuti: per la cro­naca, è la sua prima rete nella nuova sta­gione. Vla­sic è l’uomo che con­sente al Toro di pal­leg­giare con flui­dità, gra­zie alla sua tec­nica abbi­nata all’intel­li­genza tat­tica" così scrive La Gazzetta dello Sport su uno dei leader del Torino. Il quotidiano approfondisce anche la questione mercato riportando le parole di Petrachi a termine dell'incontro: "Pren­de­remo sicu­ra­mente un por­tiere - rac­conta Petra­chi -, lo vole­vamo fare già a gen­naio ma non ci è stato pos­si­bile per­ché non c’erano quei pro­fili che pote­vano esserci d’aiuto", intanto l'intenzione è di tenere Njie e Cacciamani.

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