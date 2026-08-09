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"Quello che emerge con chiarezza è la centralità assoluta di Vlasic nel nuovo progetto. Non è soltanto una riflessione legata al gol del vantaggio, firmato proprio dal croato dopo dodici minuti: per la cronaca, è la sua prima rete nella nuova stagione. Vlasic è l’uomo che consente al Toro di palleggiare con fluidità, grazie alla sua tecnica abbinata all’intelligenza tattica" così scrive La Gazzetta dello Sport su uno dei leader del Torino. Il quotidiano approfondisce anche la questione mercato riportando le parole di Petrachi a termine dell'incontro: "Prenderemo sicuramente un portiere - racconta Petrachi -, lo volevamo fare già a gennaio ma non ci è stato possibile perché non c’erano quei profili che potevano esserci d’aiuto", intanto l'intenzione è di tenere Njie e Cacciamani.
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Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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