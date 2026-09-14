La Gazzetta dello Sport: "Toro sulle spalle di Vlasic"

"Oggi Vla­sic pro­verà a ripor­tare la fan­ta­sia al potere. Ma non sol­tanto quella. A lui Abate sta chie­dendo anche molto altro" questo scrive La Gazzetta dello Sport su Nikola Vlasic, numero 10 che oggi, più del solito, avrà il compito di caricarsi i compagni sulle spalle vista l'assenza di molti compagni di peso. "Non solo tre­quar­ti­sta, non solo seconda punta, ma uomo squa­dra nella sua defi­ni­zione più com­pleta. Oggi dovrà, neces­sa­ria­mente, esserlo ancora di più per­ché il Toro da ieri ha perso Adams a causa di un infor­tu­nio a un addut­tore, e solo oggi, verso l’ora di pranzo, saprà se potrà con­tare sul Cho­lito".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.