La Gazzetta dello Sport: "Toro sulle spalle di Vlasic"

Tutte le ultime novità di casa granata dai quotidiani in edicola oggi
Torino-Roma, Abate ha presentato il match in conferenza stampa (VIDEO)
"Oggi Vlasic proverà a riportare la fantasia al potere. Ma non soltanto quella. A lui Abate sta chiedendo anche molto altro" questo scrive La Gazzetta dello Sport su Nikola Vlasic, numero 10 che oggi, più del solito, avrà il compito di caricarsi i compagni sulle spalle vista l'assenza di molti compagni di peso. "Non solo trequartista, non solo seconda punta, ma uomo squadra nella sua definizione più completa. Oggi dovrà, necessariamente, esserlo ancora di più perché il Toro da ieri ha perso Adams a causa di un infortunio a un adduttore, e solo oggi, verso l’ora di pranzo, saprà se potrà contare sul Cholito".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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