Tutte le ultime novità di casa granata dai quotidiani in edicola oggi
(Video) - Torino, c'è l'Alcione: le ultime idee di Abate
"Nel fine settimana Nikola Vlasic rientrerà a Torino. Ci arriverà fisicamente per rimettere piede nella casa dove vive con la famiglia in precollina. Lunedì 27 svolgerà le visite mediche, prima di presentarsi al Filadelfia, e sarà il momento con il quale inizierà ufficialmente la sua quinta stagione in maglia granata" così scrive La Gazzetta dello Sport sul centrocampista croato, prossimo al rientro nel club granata: "Nikola è poi in contatto costante con mister Abate a Pinzolo. Sta sudando, correndo, ha riattivato tutto: perché, da leader, vorrà essere al top".
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Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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