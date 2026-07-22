"Nel fine set­ti­mana Nikola Vla­sic rien­trerà a Torino. Ci arri­verà fisi­ca­mente per rimet­tere piede nella casa dove vive con la fami­glia in pre­col­lina. Lunedì 27 svol­gerà le visite medi­che, prima di pre­sen­tarsi al Fila­del­fia, e sarà il momento con il quale ini­zierà uffi­cial­mente la sua quinta sta­gione in maglia gra­nata" così scrive La Gazzetta dello Sport sul centrocampista croato, prossimo al rientro nel club granata: "Nikola è poi in con­tatto costante con mister Abate a Pin­zolo. Sta sudando, cor­rendo, ha riat­ti­vato tutto: per­ché, da lea­der, vorrà essere al top".

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Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.