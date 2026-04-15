La promessa di Vlasic di restare al Toro, le parole di Marco Fassone su una possibile cessione del Toro, l'obiettivo per il finale di stagione, la "Partita della Storia" e l'ultimo saluto a Ismael: questi i temi granata sui giornali in edicola oggi.

Tuttosport apre con il meet and greet alla Rinascente con Nikola Vlasic e Alieu Njie, che ha richiamato circa 500 tifosi al corner dello Store del Torino per foto e autografi. A far rumore sono state soprattutto le parole del numero 10 granata, che rispondendo sul suo futuro ha promesso di restare. Spazio anche al mercato in uscita, con Adrien Tameze in scadenza e finito nel mirino della Cremonese, prossimo avversario dei granata. Sul fronte societario, Marco Fassone ha parlato di contatti avuti lo scorso anno con potenziali investitori e suoi clienti interessati al Toro, precisando però che non c’è stato nulla di concreto. Infine, celebrato lo Scudetto vinto 50 anni fa: D’Aversa ha ricordato il mito Gigi Radice, che lo ha anche allenato da giocatore, mentre Sala e Rampanti hanno annunciato la "Partita della Storia" del 16 maggio all’Olimpico, con oltre 90 ex granata e ricavi devoluti in beneficenza.

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spazio al finale di stagione del Toro: la salvezza è ormai acquisita e l’obiettivo è chiudere nel miglior modo possibile. D’Aversa punta al traguardo dei 50 punti e guarda anche al derby con la Juventus all’ultima giornata. I granata sono tornati ad allenarsi dopo due giorni di riposo, con Zapata che ha svolto lavoro personalizzato e difficilmente sarà a disposizione per Cremona. Presente anche qui il ricordo del piccolo Ismael Pistis, con una folta rappresentanza del club ai funerali.

Su La Stampa trovano spazio le parole di Claudio Sala, capitano del Toro campione d’Italia nel 1976. L’ex granata ha sottolineato come quel successo fosse inatteso ma costruito grazie al lavoro di Radice e alla forza del gruppo. Guardando al presente, Sala invita a ripartire dal settore giovanile per ritrovare identità e si esprime anche su D’Aversa: "Prima di cambiare panchina ci penserei tre volte". Sulla contestazione, invece, il messaggio è chiaro: "Per tornare forti serve unità tra tutte le componenti".

Infine, il Corriere della Sera dedica ampio spazio al funerale del piccolo Ismael Pistis. Le insegnanti lo hanno ricordato come un bambino dall’energia travolgente, capace di trasmettere gioia a tutti. All’esterno della chiesa sono stati liberati palloncini bianchi e granata, i suoi colori preferiti, simbolo dell’amore per il Toro, squadra in cui giocava e per cui tifava con passione.