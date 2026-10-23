"Voglia di rivincita col Monza, il Toro cerca tre vittorie di fila. Il filotto non arriva dal marzo 2019 con Mazzarri. Abate:'Contro Juric sfida sporca, dovremo metterci tutta la nostra forza'". L'edizione odierna de la Repubblica si proietta sul secondo atto stagionale tra Ignazio Abate e l'ex Ivan Juric, questa sera all'Olimpico Grande Torino, dopo l'eliminazione subita in Coppa Italia 52 giorni fa. Il quotidiano analizza le parole della guida granata alla vigilia di una sfida importante per il cammino della squadra: "Quello di oggi è un Toro radicalmente diverso, reduce dai successi contro Udinese e Parma e a caccia di un tris di vittorie consecutive che in casa granata manca da sette anni e mezzo. Abate invita però alla massima concentrazione: 'Abbiamo fatto risultato ma non ero disfattista prima e non sono soddisfatto ora — spiega il mister —. Quella contro il Monza sarà una partita difficilissima e sporca in cui dobbiamo mettere forza. Rivincita? No, dobbiamo lottare contro noi stessi, altrimenti saremmo dei mediocri. Avverto però quel senso di famiglia e del dovere fondamentale: alleno ragazzi che hanno a cuore le sorti del Toro'". Non mancano le riflessioni sulle rotazioni necessarie per affrontare un calendario fitto di impegni ravvicinati: "Con tre partite in otto giorni tra Parma, Monza e il successivo scontro col Como, Abate dovrà gestire al meglio le energie della rosa. In mezzo al campo è pronto il rientro di Fitz-Jim per far rifiatare Bragança, mentre in attacco si va verso la conferma del tandem formato da Simeone e Adams con Vlasic a supporto: 'Il Cholito e Nikola sono in grande crescita. Vlasic è un lavoratore allucinante, avverte la responsabilità ma gli chiedo di giocare con maggiore leggerezza'".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de la Repubblica.