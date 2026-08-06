"3-1 nell'amichevole con il Vado: debutto per il giovane Fitz-Jim. Buone giocate per Balcot. I tifosi: Cacciamani non si vende". Apre così La Repubblica snocciolando tutti quelli che sono i temi di giornata. Il buon debutto di Fitz-Jim che già da primi controlli e dalle prime imbucate ha dimostrato di avere visione di gioco. Le buone giocate di Balcot e in generale il successo che hanno avuto gli esperimenti di Abate, come Adams o Gabellini in ripresa, e le luci e ombre di Aboukhlal. Mentre è partito dalla panchina l'oggetto del desiderio della Roma i tifosi granata non si sono scordati di lui e come dice anche La Repubblica gli hanno dedicato un coro: "Mentre i tifosi "suggerivano" alla società di puntare su Cacciamani («Cacciamani non si vende», è stato il coro partito dalla curva)".

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