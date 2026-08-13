Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità
Come sarà la formazione del Milan all'esordio contro il Toro? (Video)
L'edizione odierna de La Repubblica si concentra sulla telenovela dell'estate del mercato granata, quella legata ai portieri. L'arrivo di Lucas Perri dal Leeds a Torino era previsto per oggi con annesse visite mediche e invece la vicenda rischia di complicarsi. Di mezzo si è messo proprio l'Olympique Marsiglia, che ha ceduto il suo Rulli al Manchester City come secondo di Donnarumma, che a sua volta ha ceduto Trafford proprio al Leeds. "Un risiko di portieri che ha indotto il club transalpino a intromettersi nella trattativa mettendo sul piatto della bilancia ciò che il Toro di Cairo guarda con invidia sempre da distante, la partecipazione all'Europa League". Perdere Perri a conti fatti sarebbe l'ennesima beffa per il Toro, che comunque resta in pole per il brasiliano. Mentre in Coppa Italia coprire i pali granata toccherà nuovamente al classe 2006 Diego Mascardi, già titolare contro l'Avellino.
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Repubblica
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