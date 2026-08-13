L'edizione odierna de La Repubblica si concentra sulla telenovela dell'estate del mercato granata, quella legata ai portieri. L'arrivo di Lucas Perri dal Leeds a Torino era previsto per oggi con annesse visite mediche e invece la vicenda rischia di complicarsi. Di mezzo si è messo proprio l'Olympique Marsiglia, che ha ceduto il suo Rulli al Manchester City come secondo di Donnarumma, che a sua volta ha ceduto Trafford proprio al Leeds. "Un risiko di portieri che ha indotto il club transalpino a intromettersi nella trattativa mettendo sul piatto della bilancia ciò che il Toro di Cairo guarda con invidia sempre da distante, la partecipazione all'Europa League". Perdere Perri a conti fatti sarebbe l'ennesima beffa per il Toro, che comunque resta in pole per il brasiliano. Mentre in Coppa Italia coprire i pali granata toccherà nuovamente al classe 2006 Diego Mascardi, già titolare contro l'Avellino.

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