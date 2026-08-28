L'edizione odierna de La Repubblica apre con l'addio di Marcus Pedersen. Il laterale norvegese si è trasferito, infatti, all'Olympiacos, dove è atterrato ieri. "Pedersen lascia i granata per 8 milioni (più una percentuale sulla futura rivendita) e si trasferirà in Grecia con un contratto di quattro anni". Nel mentre si avvicina la chiusura del calciomercato per Gianluca Petrachi e anche grazie all'incasso dell'operazione di Pedersen ha portato a termine il suo settimo colpo: "Quello del portiere Perri; ma domani, a Reggio Emilia contro il Sassuolo, frai pali toccherà ancora al giovane Mascardi". Infine aumentano le pretendenti di Alieu Njie, oltre a Crystal Palace, Salisburgo e Anderlecht, si aggiunge la Fiorentina. "Segno che - scrive La Repubblica - il positivo ingresso in campo di domenica sera contro il Milan ha lasciato il segno, allungando ulteriormente la lista di estimatori".

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