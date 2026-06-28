"Il Toro guarda con interesse alle prossime gare del Mondiale". L'edizione odierna di Repubblica passa in rassegna i temi più importanti della settimana. Nelle tre giornate valide per i gironi della Coppa del Mondo americana due giocatori granata hanno avuto un exploit che ha sorpreso i tifosi. Si tratta di Nikola Vlasic e Marcus Pedersen: "L'eroe di quest'ultima settimana è stato Marcus Pedersen. Un annata non brillante col Torino a cui ha fatto da contraltare il gol al Senegal: il primo in carriera con la maglia della Norvegia". Al gol del terzino destro ha risposto la rete di Nikola Vlasic. Il numero 10 del Torino ha deciso la sfida della sua Crozia contro il Ghana regalando alla propria nazionale il secondo posto e l'accesso ai sedicesimi di finale: "ci si aspettava molto da lui e la sfida contro il Ghana è il crocevia del suo Mondiale".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del quotidiano.