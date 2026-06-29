Anche l'edizione odierna del Corriere Torino apre con un focus su Vlasic e più in generale sulle gioie del momento di alcuni giocatori granata, con il croato in gol con la Nazionale e il rinnovo imminente di Zapata. "Vlasic si è preso un posto al sole nel Mondiale nordamericano nel momento in cui la Croazia aveva più bisogno del suo talento. Il fantasista granata ha firmato il gol del 2-1 contro il Ghana che ha spalancato ai biancorossi le porte dei sedicesimi" analizza il quotidiano. Vlasic tornerà in campo nella notte italiana tra giovedì e venerdì, all'una. Il Torino lo aspetta anche se il più tardi possibile, perché "è uno dei pilastri del progetto tecnico di Abate". L'altro punto fermo è Zapata, destinato a "mettere al servizio del gruppo esperienza, fisicità e una leadership riconosciuta da tutto lo spogliatoio". Conclude il quotidiano: "oggi è attesa la sua firma sul rinnovo del contratto: un anno in più, con la scadenza che passerà dal 2027 al 2028, accompagnata da un adeguamento dell’ingaggio su cifre più sostenibili per il club".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.

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