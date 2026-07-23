L'edizione odierna de La Repubblica si concentra sull'analisi del match amichevole che il Toro ha disputato ieri contro l'Alcione Milano, club che milita in Serie C. La squadra di Abate vince 1-0 grazie al rigore trasformato da Sandro Kulenovic, bomber di queste amichevoli estive, ma il Toro appare un po' sulle gambe: "Il Torino non ha brillato: ha fatto molta fatica, creando poco gioco e poche palle-gol ma rischiando anche parecchio, come dimostrano la bella parata di Paleari nel primo tempo e il palo di Miculi nella ripresa". Tra i tanti giocatori scesi in campo, quello che ha spiccato più di tutti è senza dubbio Andrea Luongo: "Il 18enne, classe 2007, centrocampista ha giocato due amichevoli da titolare, inventando gioco e occasioni, con una buona dose di personalità". Il giovane ha preso in mano le chiavi del centrocampo a due, che Abate ha deciso di schierare con il camaleontico modulo: 4-2-3-1 in fase difensiva, 3-4-2-1 in fase di possesso.

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