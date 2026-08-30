“Berardi gela il Toro, fermo a quota zero”. L’edizione odierna de La Repubblica fotografa il momento no del Torino dopo la seconda sconfitta consecutiva. A decidere il match al Mapei Stadium è stato ancora una volta Domenico Berardi: “Quando vede il Toro, Berardi incorna spesso: il settimo dardo ai granata fa male e affloscia la squadra per la seconda volta in sei giorni, costringendola a guardare la classifica dal basso. Contro il Milan si erano visti aspetti positivi, stavolta la truppa registra un evidente passo indietro”. Il quotidiano evidenzia l'amarezza di Giovanni Simeone e le grandi manovre sul mercato: "È una sconfitta che fa molto male" ammette il Cholito. Lo stesso veleno di un popolo granata che prende ormai atto del prossimo addio di Njie, vicino alla Fiorentina per 16 milioni più 4 di bonus. I soldi dello svedese e di Pedersen spalancano le porte a Bragança, ma non basterà”. A fine gara c'è stato anche un lungo confronto tra mister Ignazio Abate ed il presidente Urbano Cairo per porre le basi per non sprofondare. Infine, il giornale pone l'accento sulle prestazioni opache dei senatori della rosa: “Abate non trova il miglior apporto dagli uomini di spessore: big come Vlasic, Simeone e Adams stanno rendendo al di sotto dei propri parametri”. Un momentaccio vissuto al Mapei Stadium davanti a pochissimi sostenitori: “Al seguito del Toro ci sono solo circa duecento persone, frutto del divieto di trasferta fino al 3 novembre decretato dopo i disordini del derby”. Ora la squadra cerca il riscatto immediato in Coppa Italia contro il Monza.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Repubblica.

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