Su La Repubblica, il Toro è chiamato a dare delle risposte vere contro la Carrarese, "al termine di una fase di preparazione estiva caratterizzata da motivi di intrigo, ma anche da perplessità che necessitano di risposte univoche". Incuriosisce il ringiovanimento della rosa, "pur dovendo sempre fare i conti con un presidente che vuol far cassa proprio sui ragazzi che stuzzicano la fantasia del popolo granata. E qui scatta la prima dicotomia, visto che il Torino ferragostano ha in rosa una ricca pattuglia di esuberi che nessuno vuole, mentre le sirene cantano attorno a tre ragazzi che, in una situazione di normalità, dovrebbero rimanere e crescere".

Uno di questi è Alessio Cacciamani e il Toro si affiderà a lui per avere la meglio sull'ex Gabriele Cioffi. Servirà un segnale dall'attacco: "A parte Kulenovic (7 reti), il reparto offensivo granata finora ha partorito soltanto il golletto di Simeone nell’ingiudicabile 13-0 al Pinzolo-Valrendena di Prima categoria. Ecco perché la sveglia, quella vera, inizierà a suonare fin da stasera".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Repubblica

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