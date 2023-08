La Stampa: “Accordo con l’Inter per Correa, ma il Tucu prende tempo”

"Lazaro non chiude il puzzle del Torino, caccia al trequartista, dopo l'esordio in campionato con uno 0-0 è diventata un'emergenza. - si legge sul quotidiano - . Per Miranchuk l'Atalanta chiede 10 milioni, una cifra importante per il Torino, che valuta altri nomi, come quello di Correa, Inter e Torino hanno già trovato l'accordo, ma il Tucu prende tempo. Vuole capire tutte le opzioni, a caccia di quella che può farlo giocare ancora in Europa. Per questo motivo il Betis Siviglia sembra in vantaggio, così i granata hanno riasceso la pista Barrow. Per la questione esterno si fa invece vivo il nome di Pol Lirola, in trattativa avanzata con il Frosinone per il prestito secco, il Torino tenta il sorpasso proponendo il diritto di riscatto."