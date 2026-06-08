Ritorno in Premier dopo i Mondiali per Adams? Tra le pagine di La Stampa, viene dedicato un focus sul calciomercato, con particolare attenzione al futuro dell'attaccante granata. Lo scozzese, che ha messo a segno una doppietta nell'ultima amichevole che visto la sua nazionale imporsi 4-0 contro la Bolivia, potrebbe lasciare Torino dopo i Mondiali. Il numero 19 del Toro ha il contratto in scadenza e "non sembra esserci in programma un accordo per un possibile prolungamento". Nonostante si sia sempre mostrato soddisfatto della sua esperienza sotto la Mole, Adams opterebbe per un ritorno in Inghilterra. "Lo scozzese garantirebbe una delle poche plusvalenze possibili al club di Cairo. Il presidente ha manifestato l'intenzione di voler continuare con lui, ma anche fissato un prezzo" prosegue il quotidiano. Circa 10 milioni, tra i club interessati figurano Brighton e Venezia, afferma il quotidiano.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.