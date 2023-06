La Stampa: “Aina è il primo a salutare il Toro”

Si chiude l'esperienza di Ola Aina in granata. Il nigeriano lascia il club a parametro zero dopo cinque stagioni. Un'esperienza con alti e bassi come riporta La Stampa: "Arrivato 5 stagioni fa in granata accompagnato da altissime aspettative, il nigeriano non è riuscito a maturare totalmente". A tal proposito il quotidiano continua: "La storia di un calciatore che sarebbe potuto esplodere, ma così non è stato. Un’avventura partita con tante aspettative ma conclusasi 'a fari spenti', come spesso diceva chi nel 2018 l’ha portato in Italia dal Chelsea su consiglio del suo amico Conte: l’allora direttore sportivo Petrachi".