Nessun gol contro il Frosinone e nessuna azione degna di mettere in difficoltà il portiere avversario. Adams e Simeone non sono riusciti a colpire, e questo ha messo inevitabilmente un faro sulle alternative in panchina: "La prova del campo però evidenzia oggi la mancanza di vere alternative, se Kulenovic che pure ha realizzato 2 reti non è mai partito titolare, al pari di Zapata, finora il più grande assente: 40' giocati" riflette La Stampa. Tra pochi giorni l'attacco avrà modo di rifarsi, non passando soltanto dai titolari, ma anche dalle riserve che dovranno mostrare di esserci.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.