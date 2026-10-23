"Il Toro sfida anche il passato. Contro Juric vale doppio. Stasera i granata cercano la rivincita dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Monza. L'ex tecnico ha vinto 3 partite su 3 da avversario dopo il burrascoso addio del 2024". L'edizione odierna de La Stampa si proietta sull'anticipo di questa sera all'Olimpico Grande Torino, una sfida carica di significati e tensione sportiva. Il quotidiano ripercorre il travagliato rapporto con l'ex tecnico croato e l'importanza del match per le ambizioni granata: "Per il Toro è la notte del brivido contro il suo allenatore più amato e contestato. Juric è diventato la vera 'strega' dei granata, sempre vittorioso da ex dopo il suo addio, compreso lo 0-1 di settembre in Coppa Italia. Il Monza arriva galvanizzato dal 4-0 sul Cagliari e punta all'aggancio a quota 10 punti, ma la squadra di Abate va a caccia del terzo successo consecutivo — che manca dal marzo 2019 sotto la gestione Mazzarri — per sfatare il tabù e proseguire la scalata in classifica". Spazio alle dichiarazioni del tecnico granata Ignazio Abate, pronto a confermare l'undici vittorioso del Tardini davanti ad oltre 20 mila spettatori: "'Toro, è una lotta contro noi stessi — avverte Ignazio Abate —. Lottiamo contro noi stessi e non per cercare rivincite, altrimenti saremmo dei mediocri. Lavoriamo ogni giorno per alimentare l'anima granata con umiltà ed equilibrio'. Spazio al modulo camaleontico con la conferma della coppia Simeone-Adams e il solo ballottaggio a centrocampo tra Bragança e Fitz-Jim".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.