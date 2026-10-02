"Da esubero del Toro alla convocazione in nazionale". Così apre l'edizione odierna de La Stampa riferendosi a Emirhan Ilkhan, che ha ricevuto la chiamata della Nazionale maggiore della Turchia dopo le ottime prestazioni in Under 21. Vincenzo Montella regalo questa possibilità al centrocampista granata che nelle ultime partite aveva indossato la fascia da capitano e segnato un gol in Under 21. "Lo convoca per le prossime due sfide di Nations League: la prima stasera contro il Belgio e l'altra lunedì a Bologna dal sapore speciale, proprio contro l'Italia dove potrebbe ritrovare anche il compagno in granata Mandragora". Questa chiamata assomiglia tanto ad un esordio, dal momento che la prima era arrivata nel lontano 2022 quando aveva 18 anni ed era considerato un talento del Besiktas. "Rappresenta l'ingresso in una nuova dimensione e una nuova realtà: quella dei grandi. A differenza di allora - scrive La Stampa - ci arriva con molta più consapevolezza".

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