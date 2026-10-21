"Cacciamani oro Toro: 'Non mi pongo limiti, bello sentire fiducia'. L'esterno ormai centrale nei piani di Abate. E Mancini lo segue". L'edizione odierna de La Stampa dedica ampio spazio al talento classe 2007 Alessio Cacciamani, sempre più un punto fermo del Torino e ormai elemento cardine nello scacchiere tattico di Ignazio Abate. Il quotidiano analizza l'evoluzione e la maturazione del talento granata, titolare in sei delle prime sette giornate di campionato: "Sprinta come un centometrista e supera l'avversario con consapevolezza: dopo l'anno di tirocinio alla Juve Stabia e l'offerta estiva della Roma rifiutata di comune accordo con il club, Cacciamani si sta conquistando un posto di rilievo anche in ottica Nazionale. Il ragazzo si ispira a Gareth Bale e gestisce le responsabilità con maturità: 'Non mi do limiti, ma la crescita non deve diventare un'ossessione — assicura l'esterno —. La Roma? La mia volontà è sempre stata chiara, c'è solo il Toro per me. Sentire fiducia alla mia età responsabilizza e mi riempie d'orgoglio'". I grandi margini di miglioramento mostrati al Tardini rappresentano il punto di partenza per compiere l'ultimo salto di qualità: "La prova contro il Parma ha messo in mostra le sue potenzialità ma anche i dettagli da affinare negli ultimi metri. Cacciamani è consapevole dei propri mezzi: 'Devo migliorare nell'ultima giocata e iniziare a inserire qualche numero in più. Giocare più alto tatticamente mi aiuta, ma conta l'aggressività. Dopodomani contro il Monza serve la stessa fame: stiamo mettendo in campo i nostri principi con più fluidità'".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.