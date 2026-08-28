"Un arrivo sicuro, uno sempre più probabile e una strada che si riapre". Così apre l'edizione odierna de La Stampa che si concentra su tre nomi al centro del calciomercato granata. Il primo è quello di Lucas Perri, portiere del Leeds, che dopo oltre un mese può finalmente arrivare a Torino. "Oggi lo aspettano le visite mediche, ma ben difficilmente riuscirà a prendere con la squadra il treno per Reggio Emilia, dove domani sera contro il Sassuolo il titolare sarà in ogni caso Mascardi". L'operazione va in porto sulla base di un prestito oneroso di 1 milione e un riscatto fissato a circa 14 milioni. Oltre alla cessione di Pedersen all'Olympiacos, il Toro ha bisogno di un'altra cessione: "Nelle ultime ore è tornato in primo piano Alieu Njie. Sul trequartista svedese di 21 anni è piombata la Fiorentina che ha ceduto Kean al Como e vuole convincere i granata". Il Toro però continua a chiedere tra i 18 e i 20 milioni e così è stato proposto il ritorno in granata di Mandragora per abbassare la cifra. Infine Petrachi è vicino a chiudere anche altre trattative: "La più vicina, - scrive La Stampa- riguarda Daniel Bragança, 27 enne play dello Sporting con il quale si lavora all'intesa per circa 6 milioni".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa