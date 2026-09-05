"Siamo solo alla terza giornata di campionato, però l'appuntamento che si sono dati Fiorentina e Torino oggi pomeriggio al Franchi ha le sembianze di un esame da non sbagliare, piuttosto che di un incrocio tra due realtà che hanno avviato un nuovo progetto e chiedono tempo, ma che non pensavano ad un avvio così difficile" queste sono le parole presenti su La Stampa riguardo alla terza giornata di campionato. Infatti, oggi il Toro è atteso a Firenze, e dovrà assolutamente cambiare faccia, in difesa, ma anche in attacco: "Alla ricerca di un volto più vero per la sua squadra, l'allenatore non ha solo il problema di una difesa sempre bucata nelle ultime tre partite ufficiali, tra campionato e Coppa Italia, ma anche di un reparto offensivo che nello stesso periodo si è segnalato con un gol a tempo scaduto di Adams, bellissimo ma inutile. Poi ha fatto scena muta (con il Sassuolo in gol è andato Comuzzo)".

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