L'edizione odierna de La Stampa fa il punto delle ultime novità del calciomercato del Torino. Spazio alla fumata bianca nella trattativa per Niccolò Fortini, che arriva dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a dieci milioni di euro: "Una proposta che ha aperto le porte, dopo che i granata avevano già trovato l'intesa con il giocatore per 600 mila euro". Continua il quotidiano: "Fortini, che era in scadenza di contratto, rinnoverà il rapporto con il club viola e poi si trasferirà a Torino: è atteso oggi in città per le visite mediche". Segno di una volontà dei granata di puntare forte sui giovani: "L'arrivo dell'Under 21 conferma la nuova linea verde che abbassa ancora l'età media della rosa - adesso è di 25,1 anni - e anche il nuovo feeling con la Fiorentina il cui ds da qualche mese è l'ex Juventus Fabio Paratici". E c'è stato un contatto per Matteo Darmian, argomenta il giornale torinese: "Il 36enne vuole ancora sentirsi protagonista in Serie A e il progetto granata lo intriga, per ora rimane una suggestione romantica. Il Torino adesso deve pensare alle cessioni e i giochi, anzi le partenze programmate, per ora sono tutte a destra dove si registra un improvviso innalzamento delle temperature"

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.