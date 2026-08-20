Quest'estate al Torino serviva una ventata d'aria fresca per cercare di far partire un nuovo corso targato Petrachi, all'interno del quale ci fosse un'unione di intenti comune. Come allenatore che rispecchia al meglio questo profilo è stato scelto Ignazio Abate. Il giovane tecnico campano si prepara a fare il debutto assoluto su una panchina di Serie A e potrà farlo domenica sera, ironia della sorte proprio contro la società che cinque anni gli ha consentito di iniziare questo percorso subito ad alti livelli.

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Abate e i trascorsi nelle giovanili rossonere: l'origine della sua carriera da allenatore

A questo debutto nel massimo campionato italiano, Abate ci arriva giovane ma non senza aver svolto un bel percorso di gavetta. L'allenatore del Torino ha infatti iniziato cinque anni fa proprio nelle giovanili del Milan, suo prossimo avversario. Nell'estate 2021 la dirigenza rossonera accettò di concedere la panchina di una delle squadre Under ad Abate. L'ex terzino destro della nazionale sfruttò al meglio questa occasione e dopo un solo anno venne promosso nella formazione Primavera per giocare anche in Youth League. Seppe farsi notare e apprezzare per il buon lavoro svolto anche in questa situazione e infatti dopo due stagioni con buoni risultati e tanti giovani allevati, arrivò la prima chiamata dal calcio professionistico. Abate ha infatti allenato la Ternana in Serie C nel 2024/25 e poi, come noto, anche la Juve Stabia in Serie B nel 2025/26. Ora per il tecnico campano ci sarà l'esame Serie A su una panchina blasonata e carica di pressioni come quella del Toro che andrà a completare un percorso di crescita costante iniziato cinque anni, un cerchio che si chiuderà proprio da dove è cominciato: contro quel Milan che ci aveva visto lungo e aveva scommesso su di lui.

VERCELLI, ITALY - OCTOBER 30: Ignazio Abate Coach of AC Milan U19 during the Primavera 1 match between Torino U19 and AC Milan U19 on October 30, 2022 in Vercelli, Italy. (Photo by Stefano Guidi/AC Milan via Getty Images)

Dopo le amichevoli si fa sul serio: Torino-Milan è sfida a un altro debuttante come Ruben Amorim

Fin qui il cammino di Abate come allenatore del Toro si è sviluppato soltantoe nella prima gara ufficiale della stagione in Coppa Italia. Domenica sera all'Olimpico Grande Torino arriverà però il primo vero incontro pesante di Serie A e sarà subito una sfida contro un altro tecnico al debutto nel massimo campionato italiano. Da circa un mese, sulla panchina rossonera siede infatti Ruben Amorim. Si tratta di un allenatore anch'esso giovane ma che vanta già esperienze proficue come quella in Portogallo con lo Sporting Lisbona oppure altre di prestigio ma meno felici, come quella con il Manchester United in Premier League inglese. Sia Abate che Amorim avranno quindi le massime motivazioni per partire con piede giusto in questo loro "primo bagno" in Serie A e per cercare di rialzare due squadre come Torino e Milan che certamente non hanno avuto granché da sorridere al termine dello scorso campionato.