Il Torino non deve pensare al solo mercato in uscita dei big a disposizione: anche i giovani rischiano di partire
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Torino, quanti esuberi
Non ci sono solo i "big" in uscita da piazzare. Assolutamente no, nella rosa dei granata sono presenti anche i giovani che non prenderanno parte alla prossima stagione di Serie A. Elementi che hanno giocato spezzoni di gara con i granata nel corso delle amichevoli, ma che per caratteristiche fisiche e tecniche oppure per altri motivi non verrano presi in considerazione. Il loro futuro? Per molti la strada sarà quella del prestito con diritto o obbligo.
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