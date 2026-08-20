Il Torino non deve pensare al solo mercato in uscita dei big a disposizione: anche i giovani rischiano di partire

Piero Coletta
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Culto di Francesco Bugnone: "Torino - Como, 25 Agosto 1997" (VIDEO)

Torino, quanti esuberi

Non ci sono solo i "big" in uscita da piazzare. Assolutamente no, nella rosa dei granata sono presenti anche i giovani che non prenderanno parte alla prossima stagione di Serie A. Elementi che hanno giocato spezzoni di gara con i granata nel corso delle amichevoli, ma che per caratteristiche fisiche e tecniche oppure per altri motivi non verrano presi in considerazione. Il loro futuro? Per molti la strada sarà quella del prestito con diritto o obbligo.

Torino FC Training Camp

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