"Dal primo settembre, con la squadra completa, solo tre squadre hanno fatto più punti. Toro, la svolta dopo il mercato". L'edizione odierna de La Stampa fa il punto sull'ottimo momento di forma della squadra di Ignazio Abate, capace di cambiare marcia dopo la chiusura della sessione estiva e di viaggiare a ritmi da vertice di classifica. Il quotidiano analizza la crescita e il rendimento dei granata nelle ultime cinque uscite stagionali: "Spirito, gioco, gol e un ritmo da Champions League. Se il campionato fosse iniziato a settembre dopo la fine del mercato, il Torino sarebbe quarto in classifica a quota 10 punti insieme al Como, dietro soltanto a Inter, Lazio (13) e Roma (11). Un rullino di marcia che garantisce gli stessi punti del Napoli e la presenza ad un solo passo dalla Juventus. Un'identità ritrovata che trova conferma nelle parole di Abate:'Conoscersi in campo fa sempre la differenza, sono arrivati tanti ragazzi nuovi e avevamo un'idea tattica diversa. Oggi c'è identità ma dobbiamo continuare a spingere: il tranello è dietro l'angolo'". Un percorso che sta esaltando il valore del gruppo e la solidità dei reparti, riportando grande entusiasmo nell'ambiente: "I fattori base per cambiare pelle a seconda delle situazioni hanno portato la difesa a rimanere imbattuta per la prima volta a Parma, esaltando contemporaneamente il riscatto dell'attacco a due punte e i passi da gigante del centrocampo. A tracciare la rotta per i prossimi impegni è il mediano Rolando Mandragora: 'Senso di appartenenza e fuoco dentro, bravi tutti: continuiamo così'".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.