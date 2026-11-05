Nessun riposo dopo la brutta giornata di Frosinone, Abate al Filadelfia è carico e prova a trascinare i suoi: "Dobbiamo fare di più". Come scrive Tuttosport, il tecnico "Chiede attenzione in primo luogo sulla fase difensiva", fattore su cui lavora da quando ha messo piede a Torino. I giorni per prepararsi in vista del Lecce sono sempre meno, uno dei giocatori che potrà rimettersi in luce è Kian Fitz-Jim, in panchina nell'ultimo incontro, ma pronto per tornare titolare. A questo proposito, Belghali è tornato ad allenarsi con il gruppo, stringe i denti e tenta il recupero: probabilmente nella prossima giornata sarà presente. Bisogna capire se dai primi minuti oppure no.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.