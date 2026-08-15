Per Ignazio Abate e il Toro la partita di questa sera è fondamentale: bisogna iniziare bene. E lo sottolinea Tuttosport. "«Voglio vedere un’anima forte», preannunciò a inizio luglio. Parole simili le ha dette ai giocatori in questi giorni e le ripeterà oggi nelle ore che portano alla partita. Troppo importante è passare il turno in Coppa Italia, mandare un bel messaggio ai tifosi e anche il Milan". Niente ritiro della vigilia per la squadra di Abate: "Ieri sera tutti a casa, con fiducia e leggerezza mentale, ma anche senso di responsabilità. Stamane ritrovo al Fila, allenamento e poi la scelta dei convocati. Nel campionato scorso, per la Juve Stabia di Abate, una sconfitta e un pareggio contro la Carrarese in B. A Ignazio manca giusto la vittoria, a questo punto".

Questa sera la Maratona tornerà a riempirsi: "Questo non segnerà la fine della contestazione contro Cairo, semplicemente si aprirà una nuova fase, come gli stessi tifosi hanno spiegato il 19 luglio scorso, ritrovandosi davanti allo stadio Filadelfia per discutere con quale modalità proseguire la protesta". Il ritorno del tifo in Curva potrebbe avere effetti positivi su diversi giocatori "che nell’agonismo e nel carattere trovano ancora di più la loro dimensione. Calciatori sanguigni come Simeone, che non a caso ha sottolineato quanto sia fondamentale la Curva granata e quanto pesi il sostegno di una Maratona compatta".

Le dichiarazioni della vigilia di Gabriele Cioffi, tecnico della Carrarese: "Non ci inginocchieremo di fronte a nessuno. Il Torino? Sappiamo che affrontiamo un avversario più forte di noi. Loro hanno fatto un cambio forte di identità, passando da un gioco uomo a uomo a un tecnico più “giochista”. Mi aspetto una squadra che troverà nel suo stile di gioco il modo per vincere il prima possibile la partita. Le loro qualità ci metteranno in difficoltà, ma non vedrete mai una Carrarese già sconfitta in partenza".

Infine, il mercato. Njie, non al meglio, potrebbe saltare la gara di questa sera: "Affaticamento muscolare: e così è rimasto a riposo. Una problematica fisica che ha sorpreso più d’uno, nel Torino. Sembrava che stesse bene... Invece, all’improvviso, ecco l’insorgere di un affaticamento. Battuta: forse gli echi del mercato si stanno rivelando un po’ troppo pesanti?". Njie ha trovato un'intesa preliminare con il Salisburgo per un contratto di 5 anni a ingaggio raddoppiato. "Ma il club austriaco (che ha sondato anche Gineitis) finora non ha accontentato Cairo: la miglior offerta sinora balla intorno agli 11 milioni, più 2 di bonus e una piccola percentuale in caso di rivendita. Non abbastanza: il Torino valuta Njie tra 16 e 18 milioni, con la variabile dei bonus". Le trattative proseguiranno e il Crystal Palace resta alla finestra.

Da monitorare anche la situazione tra i pali. Stasera giocherà Mascardi. In futuro? Dubbi anche per quanto riguarda chi è indietro nelle gerarchie. "A Paleari, salvatore della partita granata nella scorsa stagione, la dirigenza granata ha proposto nei giorni scorsi il rinnovo fino al 2029. Una mossa volta a gratificarlo e a renderlo al tempo stesso un pilastro dello spogliatoio. Peccato che il ruolo designato dal club sia quello di terzo portiere, dietro all’agognato Perri e a Mascardi. Una posizione che convince poco Paleari (34 anni a fine agosto), che dopo le 29 presenze da titolare dell’ultima stagione non vorrebbe fare un doppio passo indietro". Intanto, il Toro due settimane fa avrebbe detto no al Pafos.

Poi il caso Perri: "Il Marsiglia fa sul serio per il brasiliano e l’ha inserito nella propria short list insieme a Bulka (Neom Fc). Che il Leeds stia traccheggiando di proposito per aspettare un rilancio da parte dei francesi a condizioni più vantaggiose? Vedremo. Finché Perri continuerà a votare Toro come sua destinazione preferita e fino a che l’OM continuerà a muoversi solo per un prestito, Cairo e Petrachi potranno dormire sonni (abbastanza) tranquilli. Occhio però a non andare troppo per le lunghe".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.

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