A Pinzolo Abate alza l'intensità degli allenamenti, di solito divisi tra parte atletica al mattino e parte tattica al pomeriggio. Tra i granata c'è chi è sotto osservazione in ottica mercato e, come scritto su Tuttosport, tra questi c'è Zakaria Aboukhlal: "Non gioca da febbraio, ma ora ha superato i problemi al ginocchio". L'esterno può giocare come trequartista e ha dimostrato di sapersi adattare anche come quinto: "A Pinzolo sta lavorando con dedizione, sta dimostrando di essersi anche ben integrato con i compagni ed è molto disponibile con i tifosi per foto e autografi".

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