Abate e Grosso provano a scuotere rispettivamente il Torino e la Fiorentina. I due club hanno iniziato la ricostruzione a partire dalle fondamenta, ma è arrivato il momento di iniziare a trovare punti e risultati dopo il pessimo inizio di campionato. "Quando si crea un gruppo nuovo non si può ottenere tutto subito" ha dichiarato Abate prima del match, come riportato su Tuttosport. Serve tempo, ma servono anche leader, e Vlasic, Simeone e l'appena arrivato Mandragora sono chiamati a prendersi il gruppo sulle spalle. Il quotidiano scrive anche della sconfitta della Primavera contro il Como: "Baldini deve correre ai ripari"

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